Год пандемии: от коронавируса в мире умерли 2,6 млн человек

РепортерUA 11 Мар 2021 - 11:11

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения огласила о начале пандемии, за это время, только по статистике организации – в мире погибли более 2 млн 600 тысяч человек, отмечает УНН.

Год назад на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил: «Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», – сказал он.

Гендиректор предупредил, что слово «пандемия» не следует использовать «неосторожно». «Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смерти», – сказал он.

На тот момент в мире в 114 странах мира было зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19, в Украине же первый случай COVID-19 был зафиксирован 3 марта 2020 года в Черновицкой области.

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