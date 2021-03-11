Как выглядит поселение менонитов в Запорожской области. Видео

Мелитопольский блогер Дмитрий Антифеев показал, как сейчас выглядит поселение менонитов - село Светлодолинское. Видео он опубликовал в своем YouTube-канале.
Село Светлодолинское находится в Мелитопольском районе Запорожской области. Его основали в 1804 году выходцы из Западной Пруссии. Поселение назвали в честь прусского села Лихтенау (Lichtenau). В селе работала паровая мельница Глеклера, действовал дом молитвы. До 1871 года село входило в Молочанский меннонитский округ, затем – в Гальбштадтскую Молочанскую волость Бердянского уезда.
Известно, что с 1926 года работала начальная школа, функционировали маслозавод и электростанция. 25 сентября 1941 года, когда оккупация Мелитопольского района немецкими войсками стала неизбежна, органы НКВД начали операцию по депортации этнических немцев и меннонитов. Немцам окрестных сел было приказано собраться на железнодорожной станции Лихтенау, откуда они были отправлены на Крайний Север и в Среднюю Азию.
В октябре 1943 года, после тяжелых боев на немецкой укрепленной линии «Вотан», село Лихтенау заняли советские войска. В 1945 году его переименовали в Светлодолинское. Это название немного созвучно старому названию Lichtenau. Licht по-немецки «свет».
Справка. Меннониитство — одна из протестанских деноминаций, называемая по имени основателя Менно Симонса (1496—1561), голландца по происхождению. Меннонитство возникло в 1530-е годы в ходе реформационного движения в Нидерландах, в котором принимали участие радикальные и умеренные анабаптисты. В основе вероучения меннонитов лежат идеи неприменения силы и непротивленчества: меннониты по своим религиозным убеждениям отказываются брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм меннонитов, вступавший в противоречие с интересами государств, в которых они проживали, породил специфическую форму пассивного протеста: каждый раз, когда государственные власти пытались заставить меннонитов проходить службу в армии, они выбирали для себя массовую эмиграцию. Первая волна эмиграции пришлась на 1540-е — 1550-е годы, когда деятельность католической инквизиции вынудила их переселиться сначала в Восточную Фрисландию и Северную Германию, а позднее — в Восточную и Западную Пруссию. Вторая, более крупная волна эмиграции меннонитов началась в конце 1560-х годов, в результате чего меннониты оказались в Англии, Франции, Германии и Польше. Во второй половине XVIII века уже отсюда группы меннонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II.
В 1789 году была заселена и Хортицкая волость Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии. В 1800 году 150 семейств переселились на Молочные воды Мелитопольского уезда Таврической губернии, получив до 120 тысяч десятин земли. В конце XVIII столетия близ с. Новониколаевски, в верховьях р. Тащенак была основана колония меннонитов. До 1820 года обустройство колоний меннонитов осуществлялось почти исключительно пришельцами из-за границы. За это время число колоний увеличилось в Молочанском округе до 40, а в Хортицком до 18.
Меннониты занимались преимущественно земледелием. Они также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские по производству земледельческих орудий со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, мастерская первого меннонита-предпринимателя Питера Леппа выросла в завод Леппа и Вальмана. Кузница Абраама Копа — в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром при образовании Запорожского атвомобилестроительного завода «Коммунар». Самым промышленно развитым был Молочанский округ.