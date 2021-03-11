Социальный эксперимент: как бездомный из Запорожской области решил потратить 100 долларов. Видео

РепортерUA 11 Мар 2021 - 14:23

В Мелитополе блогеры провели интересный социальный эксперимент. Мужчине без определенного места жительства подарили 100 долларов и проследили на какие цели он их потратит.

Видео блогер Дмитрий Солярчин выложил у себя на Youtube-канале. На съемки потребовалось больше недели. Труднее всего было найти кандидатуру нуждающегося в помощи человека, который не потратил бы полученные деньги себе во вред.

Героя видео зовут Игорь. Мужчина недавно потерял жену и остался со всем один. Он не имеет собственного дома, работы и потерял здоровье. Таких больших денег он не держал в руках очень давно и обещал молодым людям, что потратит их только на полезные вещи.

Отдав мужчине 100 долларов, Дмитрий и его девушка решили проследить - сдержит ли Игорь свое слово. Ребята были очень довольны, когда узнали, что эти деньги он не потратил на алкоголь, а вечером зашел в местное кафе, чтобы поесть.

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