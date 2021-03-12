В Запорожье провели в последний путь председателя областного объединения ветеранов Афганистана Александра Наметченко. Фото

РепортерUA 12 Мар 2021 - 12:54

В Запорожье простились с председателем областного объединения Украинского союза ветеранов Афганистана Александром Наметченко. Прощание состоялось сегодня, 12 марта, в Свято-Покровском Соборе.

Сотни людей пришли в Свято-Покровский собор, чтобы провести в последний путь Александра Витальевича: родные, друзья, сослуживцы и неравнодушные к утрате запорожцы.

Напомним, Александр Наметченко более 20 лет занимал должность председателя Запорожского областного объединения Украинского Союза ветеранов. На данный пост переизбирался несколько раз. В 1998 году на внеочередной конференции Александра Наметченко избрали председателем ЗОО УСВА. В 1999 году — на очередной. В 2008 году был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, а в 2014-м году – «Орденом за заслуги II степени».

В последние годы состояние его здоровья серьезно ухудшилось – с 2018 года болел диабетом. По рассказам побратимов, 15 февраля, в очередную годовщину вывода советских войск из ДРА, Александр перенес операцию.

Александр Наметченко умер в реанимации Запорожской областной клинической больницы 9 марта на 64-м году жизни. В тот день на его странице в соцсети появилась запись: «Меня больше нет. Живите долго и счастливо».

Вечная память…

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