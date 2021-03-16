Земельные работы в урочище Сагайдачного: запорожские археологи проведут обследование территории. Фото

На днях жители Запорожья опубликовали в социальной сети фото, как в урочище Сагайдачного расчищают территорию. В комментариях пользователи пишут, что это похоже на строительство дорожной развязки для нового моста.
В частности, экскурсовод Роман Акбаш на своей странице в фейсбуке поделился снимками, как в урочище Сагайдачного работает техника, которая расчищает территорию.
«Пока все выглядит как начало какой-то стройки», - говорит Роман Акбаш.
Пользователи сети в комментариях предположили, что это может быть расчистка территории под строительство новой дороги к ЦМО «Запорожкокс» или постройка дорожной развязки для нового моста (выезд от Тюленина на новый мост).
Данная земля имеет историческую и археологическую ценность и ранее относилась к защитно-рекреационной зоне, однако за последние несколько лет ее назначение изменили. Сейчас территорию между линией ЛЭП и заездом на мост Преображенского поделили на 32 отдельных участка для приусадебной застройки.
На странице Фейсбук отделения культурного наследия Запорожского горсовета отмечают, что касаемо подготовительных работ, которые проводятся в урочище Сагайдачного на левом берегу Днепра по данным проекта зон охраны культурного наследия, который является частью генерального плана города Запорожье, на участке обозначенным на фото, территории археологических объектов отсутствуют.
Немного позже в отделении культурного наследия сообщили, что совместно с сотрудниками КЗ «Запорожский областной центр охраны культурного наследия» Запорожского областного совета провели осмотр участка возле урочища Сагайдачного. Кроме того, отделом от специалистов отдела градостроительного кадастра Департамента архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета получено визуальную информацию из Генерального плана, которая подтверждает данные Отдела о том, что земельный участок на котором на прошлой неделе проводились подготовительные работы, находится за пределами территорий археологических объектов.
«А где собственно заключения экспертов, разрешение от органов охраны культурного наследия и опять же та самая археологическая экспертиза? Я об этом и сам сразу подумал, когда узнал о работах в урочище. Сложно знаете ли себе представить, что это место может быть бесперспективным в плане каких-то археологических находок или открытий. А теперь самое интересное. Исторические ареалы и охранные зоны в Запорожье определены приказом Министерства культуры №814 от 31 июля 2012 года. И вот там-то как раз про урочище Сагайдачного есть. Вот: «2.8.3. Межі зони охорони археологічного культурного шару визначаються у межах наступних ділянок: (...) ділянка у південній частині ж\м «Скальний». Это и есть часть урочища Сагайдачного. На первой иллюстрации этот участок обозначен стрелочкой - весьма немаленькое такое «пятно», обведенное красным. Это фрагмент проекта Генплана образца 2017 года. Ничего подобного ни в каких картах на сайте городского департамента, напомню, я не обнаружил. На второй, третьей и четвертой иллюстрации - фрагменты Генплана, плана зонирования, и карты исторических ареалов и объектов культурного наследия. Интересно, а куда же пропала из Генплана города, утвержденная Министерством культуры охранная зона? И почему? А если все-таки не пропала (ведь не должна была на самом деле), то не в ее ли границах сейчас оборудуют стройплощадку?» - интересуется Роман Акбаш.
В облгосадминистрации 15 марта также провели совещание по данному поводу и приняли решение направить письмо в отдел охраны культурного наследия Запорожского городского совета относительно общего выезда на место проведения работ специалистов ГП НИЦ «ОАСУ» ИА НАН Украины, КЗ «ЗОЦОКС» СОЖ, НЗ «Хортица», Департамента культуры туризма, религий и национальностей ОГА и отдела охраны культурного наследия городского совета. Также археологам предложили провести обследование указанной территории с целью выявления недвижимых объектов культурного наследия. Так как на данном участке обнаружили каменную конструкцию, которая и требует археологический исследований. Проекта работ, проводимых в этом районе, в Центре нет. Как и информации в целом о том, кто и какие работы проводит.
Специалисты отмечают, что историко-архитектурный опорный план действительно содержит зону охраны археологического культурного слоя на участке в южной части ж/м «Скальный». Геопортал ДАТАМ очевидно просто не все оцифровал пока. По ссылке на странице 82 содержится карта с зонами охраны археологического культурного слоя.
Сотрудник Центра ИОАП вместе с коллегами-археологами в субботу и понедельник были на месте проведения работ, осматривали обнаружен археологический объект - участок с ним находится действительно вне зоны охраны археологического культурного слоя. Обнаруженная каменная конструкция требует проведения археологических исследований.
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