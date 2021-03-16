В Швеции сообщили об еще одном возможном осложнении от препарата AstraZeneca

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает местный телеканал SVT.
По его словам, уже было несколько сообщений про другой тип симптомов, чем тромбоз.
«Появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов - ред.)», - рассказал Тегнелл.
Он сообщил, что кровотечение появляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у 10-15 пациентов в Европе, при этом в Швеции таких случаев нет.
«Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами», - подчеркнул Тегнелл.
Он добавил, что этот побочный эффект слишком серьезен, чтобы продолжать вакцинацию, поэтому Швеция вынуждена сделать паузу в этом процессе.
Тем временем в Институте Пауля Эрлиха, по рекомендации которого Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca, рассказали, что увидели сходство в семи случаях развития тромбов у вакцинированных пациентов, сообщают Bild и Spiegel.
Во всех семи случаях речь шла о людях в возрасте 20-50 лет. Тромбы развились между 4 и 16 днем после прививки вакциной AstraZeneca.
Отмечается, что в шести из них - все женщины молодого и среднего возраста - произошел тромбоз церебральных вен. Еще один случай, с кровоизлиянием в мозг из-за недостатка тромбоцитов, с медицинской точки зрения был очень похожим.
Трое из этих семи человек умерли.
Эксперты, которых привлекли к консультациям, сошлись во мнении, что в этих случаях прослеживается закономерность и связь между развитием таких состояний и прививкой «не выглядит неправдоподобной».
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.