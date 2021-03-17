На Троещине массово сносят МАФы: на месте работает полиция. Фото

РепортерUA 17 Мар 2021 - 12:30

В Киеве коммунальщики добрались до незаконных МАФов на Троещине, а именно - на Маяковского. Снос ларьков в Деснянском районе показал на фото в своем Facebook глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

«Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на улице Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу», - написал Ткаченко.

На фото также видно, что на месте работы коммунальщиков присутствует полиция.

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