На Троещине массово сносят МАФы: на месте работает полиция. Фото

В Киеве коммунальщики добрались до незаконных МАФов на Троещине, а именно - на Маяковского. Снос ларьков в Деснянском районе показал на фото в своем Facebook глава Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.
«Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на улице Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу», - написал Ткаченко.
На фото также видно, что на месте работы коммунальщиков присутствует полиция.
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