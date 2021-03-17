В Киеве всю ночь спасали ежа, застрявшего в батарее: дом пришлось отключить от отопления. Фото

РепортерUA 17 Мар 2021 - 20:55

В Киеве всю ночь Команда спасения животных пыталась достать из батареи застрявшего африканского ежа. Для этого во всем доме отключили систему отопления.

Как сообщили в Команде, ежик от испуга все время пытался свернуться клубком, что только ухудшало ситуацию. Ведь с каждым часом он увеличивал свои шансы на тепловой удар. Провозившись всю ночь с болгаркой, животное таки спасли. 

«13 марта на диспетчерскую Команды спасения животных поступила информация, что в жилом доме из вольера сбежал африканский еж и застрял в батарее отопления. Прибыв на место, спасатели предприняли необходимые меры для охлаждения пострадавшего, изоляции его от раскаленной трубы и предотвращения получения теплового удара. Далее система отопления была отключена и горячая вода с нее слита. После чего, при помощи болгарки, проведено осторожное расширение щели между секциями, без нарушения целостности конструкции. Особую сложность в извлечении представляло то, что еж, несмотря на то, что африканский, от стресса постоянно пытался свернуться в клубок, что доставляло дополнительные сложности. Только к 6 часам утра при помощи дополнительных подпорок еж смог частично высунуться в проделанное отверстие, после чего был успешно вызволен», - сказано в публикации.

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