В полиции опубликовали видео признания подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой

РепортерUA, видео Игорь Клименко 18 Мар 2021 - 10:35

Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки из села Счастливое Херсонской области рассказал, как прятал тело в мешке. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

Игорь Клименко сообщил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к преступлению.

«Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт», - написал глава Нацполиции.

Также Клименко сообщил, что на мать девочки оказывают давление некоторые лица, чтобы она публично заявила, что не верит в причастность к преступлению фигуранта.

Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.

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