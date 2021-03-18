В полиции опубликовали видео признания подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой

Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки из села Счастливое Херсонской области рассказал, как прятал тело в мешке. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.
Игорь Клименко сообщил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к преступлению.
«Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт», - написал глава Нацполиции.
Также Клименко сообщил, что на мать девочки оказывают давление некоторые лица, чтобы она публично заявила, что не верит в причастность к преступлению фигуранта.
Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.
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