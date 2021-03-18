Ученые установили, как мутации коронавируса влияют на его заразность

В США ученые установили, как мутации коронавируса в британском, южноафриканском и бразильском штаммах влияют на его заразность. Об этом сообщает портал Medical Xpress.
Как стало известно, исследование проводила группа ученых во главе с доктором Бин Ченом (Bing Chen) из Бостонской детской больницы. Они показали, как меняется структура белка-шипа при мутации D614G, переносимой всеми тремя вариантами, и показали, почему эти штаммы способны распространяться быстрее.
«Ученые обнаружили, что мутация D614G (замена в одной аминокислоте «буквы» в генетическом коде белка-шипа) делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2. В результате более функциональные шипы доступны для связывания с рецепторами ACE2 наших клеток, что делает вирус более заразным», - сказано в публикации.
В исходном коронавирусе S-белки связывались с рецептором ACE2, а затем резко меняли форму, сворачиваясь сами по себе, что позволяет вирусу сливать свою мембрану с мембранами клеток человека и проникать внутрь.
В то же время шипы иногда преждевременно меняли форму и распадались, прежде чем вирус успевал связываться с клетками. Это одновременно замедляло распространение вируса, но изменение формы также затрудняло работу иммунной системы.
По данным ученых, в мутантных шипах мутация D614G не только стабилизирует белок-шип, но и заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2. При этом то, что шипы в новых штаммах менее склонны к преждевременному распаду, делает вирус в целом более заразным. Так, из-за нестабильности формы в исходном варианте коронавируса функциональным было около 50% белков-шипов.
«В вариантах D614G у вас может быть 90% функциональных, поэтому, даже если они не связываются так же хорошо, вероятность того, что у вас будет инфекция, выше», - пояснили ученые.
Исследователи также добавили, что для большей эффективности модернизированные вакцины на основе белка-шипа коронавируса (в частности, препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson) должны включать код его мутантного варианта.