Запорожье с рабочим визитом посетил вице-премьер-министр Украины. Фото

Сегодня, 18 марта, Запорожье с рабочим визитом посетил вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Вместе с первым заместителем председателя облгосадминистрации Владимиром Шустовым он посетил предприятия государственной формы собственности - Запорожский титано-магниевый комбинат, ГП «Кремниполимер» и АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат».
В пресс-службе ЗОГА сообщили, что, осматривая производство на ЗТМК вместе с и.о. директора предприятия Сергеем Лубенниковим, Олег Уруский отметил, что титановая отрасль является стратегической для Украины. Новый импульс развитию индустрии может предоставить создания замкнутого производственного цикла, над чем сейчас активно работает правительство. ЗТМК играет ведущую роль в этой области, ведь является единственным в Украине и Европе производителем губчатого титана.
Следующим пунктом стал «Кремнийполимер». Ранее завод производил известные торговые марки бытовой химии и других товаров народного хозяйства. Но с 2013 году он находится в стадии банкротства. Производство не работает. В то же время на территории сохраняются значительные запасы хлора, что представляет угрозу жителям города. Олег Уруский вместе с и.о. директора предприятия Ниной Черванской и представителями Фонда государственного имущества осмотрел объект, обсудил перспективы приватизации и привлечения инвесторов на промышленную площадку.
Также вице-премьер-министр Украины посетил АО «ЗаЛК». Полтора десятка лет назад завод производил до 100 тыс. тонн алюминия в год. После приватизации российской компанией «РУСАЛ» в течение 2008-2011 годов производство было полностью остановлено, а технологическое оборудование уничтожено. В 2015 году полуразрушенное предприятие вернули государству.
Олег Уруский вместе с и.о. генерального директора «ЗАлК» Сергеем Кизиловым осмотрел работающий цех алюминиевой катанки, которая соответствует всем международным стандартам, обсудил возможности привлечения инвесторов и обеспечения стабильных поставок сырья.
Итоги поездки Олег Уруский обсудил с главой облгосадминистрации Александром Старухом.