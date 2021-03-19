Биолог из Запорожской области отправится на год в Антарктиду. Фото

Ежегодно в августе-сентябре Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) проводит отбор специалистов для экспедиции на станцию «Академик Вернадский». База расположена рядом с Антарктидой, на острове Галиндез.
Заявки собираются и обрабатываются со всей Украины. В этом году в состав группы вошли 12 мужчин и одна женщина. Ученые будут заниматься исследовательской деятельностью и сбором образцов, а технические специалисты будут поддерживать жизнедеятельность самой станции, сообщает ПРОБердянск.
В этом году к исследователям присоединиться младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Приазовского национального природного парка Вадим Ткаченко. 28-летний биолог проведет вблизи южного полюса целый год. Вадим родом из Евпатории, в конце 2014 года переехал в Мелитополь.
«В октябре 2020 года я собрал документы и подал заявку на должность биолога, – рассказывает Вадим Ткаченко. – Затем прошел очное собеседование в центре (НАНЦ). На первом этапе оценивался профессиональный бэкграунд участников, общая профессиональная подготовка и то, на сколько участник конкурса разносторонне развит. Потом очное собеседование с психологом, и лишь затем подготовка на сборах».
Стоит отметить, что требования к кандидатам очень жесткие. Необходимость длительного пребывания в замкнутом коллективе, при значительных рабочих нагрузках и жестком графике, требует от кандидатов не только профессионализма, но и дружелюбия и коммуникабельности.
«Максимум на что я надеялся – это пройти пару этапов конкурса, – говорит ученый, – и то, что меня взяли – стало для меня приятной неожиданностью. Я очень рад возможности получить уникальный опыт полярных исследований, повысить свою квалификацию и сделать что-то новое и важное для украинской науки».
Научные сотрудники закрепляются за определенным направлением, выполняют наблюдения и исследования по техническим заданиям. Чтобы подготовить группу ко всем возможным трудностям, для полярников проводились тренировки. Сборы проходили в Харьковской области на базе обсерватории астрономического института, где есть такие же измерительные приборы, с которыми ученые будут работать на станции. Обучали ученых и психологии пребывания в закрытом пространстве и поведению в изолированной группе.
По словам Вадима Ткаченко, специалисты приезжают на пару месяцев антарктического лета – собирают материалы и уезжают. Он будет находиться на станции год. И не только собирать материалы по заданию, прописанному антарктическим центром, но и выполнять часть работ по поддержанию жизнедеятельности самой станции.
Команда отправится из Киева в Чили, где проведет две недели на карантине. Далее экспедиция продолжит путь в Антарктиду морем через пролив Дрейка и доберется до станции.
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