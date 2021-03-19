СНБО: Дело о возврате «Мотор Сич» в собственность государства сейчас рассматривается в суде

Дело о возврате предприятия «Мотор Сич» в собственность украинского государства сейчас рассматривается в Шевченковском районном суде Киева. Об этом во время заседания СНБО заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости (относительно возвращения законно в государственную собственность «Мотор Сич» - ред.) Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем каким образом это происходит. Дело рассматривается на сегодняшний день в Шевченковском суде. Как только будет соответствующее решение, мы вас сразу проинформируем», - рассказал Данилов.
Ранее Данилов сообщал, что предприятие удет возвращено в собственность украинскому государству в ближайшее время.
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