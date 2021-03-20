В Крыму иностранцам запретили владеть земельными участками

В Крыму с 20 марта начал действовать указ президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.
Президент РФ в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.
Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
Как отмечает РБК, по состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч таких участков принадлежали украинцам. Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда будут изымать. Полученную сумму от продажи чужой земли россияне будут передавать государству или городским властям.
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