В лесополосе под Запорожьем нашли труп мужчины

Сегодня ночью, 20 марта, возле с. Владимирское под Запорожьем нашли труп мужчины. Тело было закопано в лесополосе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, назначен ряд экспертиз, чтобы установить личность человека и причины гибели. Продолжаются следственные действия.
В СМИ появилась информация о том, погибший - профессор Инженерного учебно-научного института ЗНУ (бывшая Запорожская государственная инженерная академия) Луай Файсал Муц. Преподавателя не могли найти с ноября прошлого года. Днем 10 ноября 2020 года он вышел с работы и с тех пор его никто не видел.
В то же время в полиции отметили, что на данный момент проверяется информация о том, что речь идет о без вести пропавшем преподавателе.
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