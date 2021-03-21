Беспорядки под ОП: полиция задержала одного из участников акции. Фото. Видео

В центре Киева задержан один из участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, у Офиса президента. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.
«За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - указано в сообщении.
Мужчину задержали по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.
По данным PavlovskyNews, задержанным является ветеран 93 ОМБр и сооснователь издательства Дом Химер Влад Сорд (Владислав Стафийчук). Указано, что он похож на мужчину, который разбил стекла в двери здания ОП во время беспорядков.
В связи с задержанием под Печерским управлением полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Протестующие пытались помешать вывезти Сорда из управления в СИЗО.
Напомним, накануне у Офиса президента произошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Радио Свобода отметил, что на протестах в Киеве были люди, которые заказали провокации.
«Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах», - заявил Геращенко.
При этом Геращенко подчеркнул, что полиция не поддастся на такие провокации и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок. Замглавы МВД также пообещал, что протестующие понесут ответственность за хулиганские действия.
«Большинство митингующих - это честные свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Однако есть несколько десятков человек, которые зафиксированы на видео с разных ракурсов. И они будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла», - подчеркнул он.
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