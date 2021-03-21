В Гане задержали трех медиков по подозрению в краже вакцины

РепортерUA 21 Мар 2021 - 09:38

Три сотрудника Службы здравоохранения Ганы арестованы по подозрению в краже десятков ампул вакцины против коронавируса CoviShield. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

 

Сообщается, что полиция области Большая Аккра задержала сотрудника санитарно-эпидемического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гэйсси по подозрению в краже 36 ампул с вакциной CoviShield.

По версии правоохранителей, сообщники похищали вакцину, а затем делали прививки клиентам по цене 200 ганских седи (около 35 долларов США) за укол.

Кроме того, отмечается, что еще один сотрудник санитарно-эпидемического надзора подозревается в краже 26 ампул той же вакцины из хранилища. Он пока находится на свободе.

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