В Гане задержали трех медиков по подозрению в краже вакцины

Три сотрудника Службы здравоохранения Ганы арестованы по подозрению в краже десятков ампул вакцины против коронавируса CoviShield. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что полиция области Большая Аккра задержала сотрудника санитарно-эпидемического надзора Стивена Дзисену, специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея и лаборанта Джозефа Найта Гэйсси по подозрению в краже 36 ампул с вакциной CoviShield.
По версии правоохранителей, сообщники похищали вакцину, а затем делали прививки клиентам по цене 200 ганских седи (около 35 долларов США) за укол.
Кроме того, отмечается, что еще один сотрудник санитарно-эпидемического надзора подозревается в краже 26 ампул той же вакцины из хранилища. Он пока находится на свободе.
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