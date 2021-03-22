Молодому парню из Запорожья срочно нужна трансплантация печени: открыт сбор помощи. Фото

РепортерUA 22 Мар 2021 - 10:25

Уроженцу Запорожья Алексею Рябенко срочно нужна помощь неравнодушных людей. Молодому парню необходима трансплантация печени, стоимость операции - 132 тыс. долларов.

Как сообщила РепортерUA супруга Алексея Алина Рябенко, еще в 2018-м году у Алексея диагностировали врожденную подпеченочную портальную гипертензию - в следствии старого тромбоза воротной вены с кавернозной трансформацией. Он держал на контроле свою болезнь и ничего не предвещало беды. Но в октябре 2020 году парень переболел коронавирусом - болезнь дала осложнение на печень и врожденное заболевание дало необратимые последствия. 

«Вселенная продолжает испытывать нас на прочность. Мне сложно писать эти строки и просить финансовой помощи, но без вас мы не справимся COVID 19 - это серьезно и опасно. Так он не прошел бесследно для моего родного и любимого мужа, - пишет Алина Рябенко. - С ноября прошлого года мы боролись с последствиями перенесенной болезни, и думали, что вот-вот и все пройдет, этот кошмар закончится... Но ситуация только усугублялась и здоровье Леши ухудшалось. Врачи Алексея ставят диагноз - Острая печеночная недостаточность, Вторичный склерозирующий холангит, портальная билиопатия. Мой муж срочно нуждается в пересадке печени. В Украине он стоит в очереди на трупную трансплантацию, но времени ожидать орган нет. Сейчас Леша находится в «Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии». В Беларуси нас экстренно приняли в тяжелом состоянии. Сейчас проводятся необходимые исследования и постановка в очередь на трансплантацию. Стоимость операции - 132 тысячи долларов. После чего мужа ждет дорогостоящее восстановление. Леша - самый добрый и отзывчивый. Он никогда не проходил мимо чужих просьб о помощи. Сейчас в помощи нуждаемся мы».

Для молодой семьи это неподъемная сумма, однако, при помощи небезразличных людей молодой парень сможет жить дальше. 

Карты для перечислений: 4149 4993 8540 7372, 5168 7520 1115 7867 на имя Рябенко Ольга Петровна (мама Алексея).

Документы прикреплены в фотогалерее.

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