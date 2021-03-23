Глава МОЗ рассказал, стоит ли ожидать общенационального локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Завтрак с 1+1» рассказал о том, стоит ли ожидать нового общенационального локдауна из-за третьей волны COVID-19.
«Мы можем сейчас ввести локдаун, как во Франции: с комендантским часом. А как мы дальше будем? Мы всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы не распространялась болезнь и не остановить экономику страны. Общенационального локдауна в ближайшее время не будет», - отметил Степанов.
Также министр назвал области, которые из-за сложной эпидемиологической ситуации могут в ближайшее время попасть в красную зону.
«У нас ситуация по Львовской области - вся область может попасть в красный уровень, Винницкая, Николаевская область», - отметил Степанов.
Для справки отметим, что в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 122 тыс. человек, из них почти 11 тыс. вакцинаций за сутки, в том числе в пунктах прививок. Записалась в очередь на вакцинацию 321 тыс. украинцев.
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