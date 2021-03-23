Опубликовано видео с места стрельбы в Колорадо

РепортерUA 23 Мар 2021 - 11:44

Десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, сообщает ABC.

Полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе на парковке у супермаркета, которое поступило примерно в 14:30 по местному времени. После этого вооруженный винтовкой подозреваемый открыл по ним огонь. В результате 51-летний офицер полиции Эрик Тэлли, который приехал на место первым, погиб.

После этого подозреваемый был ранен и взят под стражу. Его отправили в местную больницу. Полиция не назвала его имени и возможные мотивы. Агентство Reuters опубликовало видео задержания и госпитализации подозреваемого.

«Я всем сердцем с жертвами этого инцидента. Я благодарен офицерам, которые отреагировали», — сказал, в свою очередь, шеф полиции Боулдера Марис Херольд. Мотивы стрелка пока неясны.

Всего во время стрельбы в супермаркете и на его парковке были убиты десять человек. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с серьезными травмами, который выжил.

 

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