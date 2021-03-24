В Запорожье задержали насильника из Азербайджана. Видео

В Запорожье задержали иностранца, на счету которого ряд изнасилований, а также грабежи и разбои. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Напомним, 19 июня 2020 года в Коммунарское отделение полиции (ныне отдел полиции № 4 - Ред.) с заявлением об изнасиловании обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина, а также украл ее золотые украишения и мобильный телефон. По указанным фактам следователи открыли уголовное производство.
Были изучены видеозаписи с камер наблюдения, составлен композиционный и психологический портрет нападающего. Кроме того, равоохранители выяснили, что злоумышленник продал мобильный телефон потерпевшей на одном из рынков областного центра. В дальнейшем гаджет перепродали в другой город Украины, однако полицейские установили его местонахождение и изъяли как вещественное доказательство.
«Внимание правоохранителей привлек гражданин, которого разыскивала полиция за совершение ряда уголовных преступлений. Мужчина имел сходство с фотоизображением подозреваемого в изнасиловании. Кроме того, оперативники отметили, что все преступления объединял характерный «почерк» совершения. Его жертвами обычно становились случайные знакомые, которым он подмешивал в спиртные напитки психотропные вещества. После чего совершал свои преступные намерения, пользуясь их беспомощным состоянием. 11 марта текущего года злоумышленника задержали во время совершения им очередного тяжкого преступления», – говорится в сообщении.
Задержанным оказался 47-летний гражданин Республики Азербайджан. На счету мужчины ряд преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также грабежи и разбои, которые имели место во всех уголках Украины. Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе за совершение разбойного нападения на территории Киевской области. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 152 (Изнасилование) и ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.