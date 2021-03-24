Президент подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал решение СНБО о национализации предприятия «Мотор Сич» 23 марта. Указ размещен на сайте президента.
Указ №108/2021 вводит в действие решение СНБО о возврате запорожского предприятия «Мотор Сич» в собственность государства. Указ был подписан от 23 марта. Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, В СНБО приняли решение о национализации предприятия 11 марта. Его объяснили защитой интересов государства в авиастроении.
Позже Печерский райсуд города Киев арестовал имущество предприятия и 100% его акций.
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