В Запорожье на мужчину рухнула бетонная плита: на месте работают спасатели. Фото

РепортерUA, фото редакции 25 Мар 2021 - 14:28

В Запорожье сегодня, 25 марта, в здании по ул. Победы, 63 сегодня произошел обвал бетонной плиты. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA с места события. 

Как стало известно, во время ремонтных работ потолок рухнул прямо на мужчину. На место вызвали спасателей и сотрудников скорой медицинской помощи. Сотрудники ГСЧС достали пострадавшего из-под завалов и передали медикам. 

Подробности произошедшего ожидаются в ближайшее время.

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