В Запорожье на мужчину рухнула бетонная плита: на месте работают спасатели. Фото

В Запорожье сегодня, 25 марта, в здании по ул. Победы, 63 сегодня произошел обвал бетонной плиты. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA с места события.
Как стало известно, во время ремонтных работ потолок рухнул прямо на мужчину. На место вызвали спасателей и сотрудников скорой медицинской помощи. Сотрудники ГСЧС достали пострадавшего из-под завалов и передали медикам.
Подробности произошедшего ожидаются в ближайшее время.
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