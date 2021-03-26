Из-за торнадо в Алабаме погибли пять человек

РепортерUA 26 Мар 2021 - 09:35

Минимум пять человек стали жертвами торнадо, который обрушился на американский штат Алабама. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

 

По данным Национальной метеорологической службы США, в штате зафиксировано семь торнадо. Смерч привел к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городке Пелхэм. В результате торнадо почти 55 тыс. человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тыс. - в Алабаме.

Метеорологи объявили о чрезвычайной ситуации в районах к югу и востоку от города Бирмингем, а также в округах Шелби и Джефферсон. Угроза торнадо сохраняется для большей части севера штата, включая города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл.

Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в Алабаме, Миссисипи и Теннесси. В Алабаме природное явление начало движение с местности около Элисвилла.

Порывы ветра в Теннеси и Кентукки могут достигать 80 миль в час, возможен очень сильный град. К полуночи штормы с разрушительными порывами ветра пройдут через Атланту, а также в районы Средней Атлантики и долину Огайо. Жителей также предупредили о вероятности внезапных наводнений.

В конце января торнадо обрушился на небольшой город в американской Алабаме. Мощный шторм полностью разрушил отель в Фултондейле. оказались повреждены частные дома, ветер повалил деревья.

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