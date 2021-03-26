В COVID-больнице Индии произошел пожар: погибли шесть человек

В индийском мегаполисе Мумбаи произошел пожар в больнице, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, в результате шесть человек погибло. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщило Reuters.
Всего из загоревшейся клинки спасатели и пожарные эвакуировали 76 пациентов, в том числе семь человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они были госпитализированы в другую больницу.
Клиника для инфицированных коронавирусом была расположена на третьем этаже торгового центра. Очаг пожара находился на его первом этаже. Пожару была присвоена третья категория сложности.
Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.
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