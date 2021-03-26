МВД Беларуси заявило о предотвращении двух терактов, которые планировали осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.
«Сегодня ночью в Печах (Минская область) оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный снимал квартиру в Московском районе Минска, работал в частной компании.
«В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали», - сообщают правоохранители.
Также в МВД Беларуси заявляют, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал «воскресные марши».
Утверждается, что мужчина поддерживал связь с инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он якобы получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.
«Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа», - заявляют силовики.
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