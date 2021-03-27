Под Запорожьем задержали членов преступной группы, которые изготавливали метамфетамин. Видео

В Запорожской области сотрудники управления уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту метамфетамина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, во время обысков правоохранители изъяли более 42 граммов особо опасного психотропного вещества, а также оружие и денежные средства, вырученные от торговли. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около 100 тыс. гривен.
Члены преступной группы изготавливали и сбывали особо опасные психотропные вещества на территории города Запорожье.
«В группу наркодельцов входило три человека, у каждого из них были четко определены роли. Организатором оказался 38-летний местный житель. Именно он занимался непосредственным изготовлением психотропного вещества «метамфетамин». Помогали ему вести «бизнес» две женщины - 32-х и 36-ти лет, которые отвечали за бесперебойное снабжение «товара» заказчику. Наркодельцы имели налаженную сеть сбыта и надежную клиентскую базу. Клиенты могли приобрести наркотики по предварительной договоренности с рук в руки и по месту жительства наркодельцов. Деньги за товар торговцы наркотиками принимали наличными или переводом на банковские карточки», - комментирует начальник отдела управления уголовного розыска Алексей Сычев.
22 марта сотрудники уголовного розыска с привлечением бойцов спецподразделения КОРД задержали организатора и старшую из женщин «на горячем»: человек вместе со своей сообщницей перевозили в автомобиле полимерную бутылку с метамфетамином.
В тот же день правоохранители провели обыск по месту расположения подпольной лаборатории по изготовлению психотропных - одного из домов в селе Малокатериновка Запорожского района. Работники полиции обнаружили и изъяли различные полимерные бутылки с остатками веществ, стеклянные колбы, пробирки, устройства, ингредиенты и прекурсоры с помощью которых «химик» изготавливал психотропное вещество «метамфетамин». Кроме этого, в одной из комнат оперативники обнаружили оружие и боеприпасы.
Также были проведены неотложные обыски по месту жительства всех фигурантов. Во время мероприятий обнаружено и изъято около 80 тыс. гривен, 6 тыс. 200 долларов, 8 тыс. евро, драгоценные украшения, электронные весы, банковские карты, большое количество упаковочных зип-пакетов, средства связи, а также психотропное вещество «метамфетамин» и наркотических средство «каннабис».
Все изъятое направлено на экспертное исследование. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет около 100 тыс. гривен. В настоящее время, организатор задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
За незаконные сделки с психотропными веществами «предпринимателю» грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Что касается женщин, их действиям пока предоставляется правовая квалификация. Досудебное расследование продолжается.
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