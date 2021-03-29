В Индонезии произошел взрыв на крупнейшем НПЗ: 20 пострадавших и сотни эвакуированных. Видео

РепортерUA 29 Мар 2021 - 10:04

В Индонезии в провинции Западная Ява прогремел мощный взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, расположенном в поселке Балонган. После взрыва начался пожар.

На данный момент известно о 20 пострадавших, сотни людей эвакуируют, говорится в заявлении компании Pertamina. Пламя на НПЗ пока погасить не удалось. Несмотря на то, что на месте работают сотни пожарных машин, масштаб возгорания увеличивается.

Власти перекрыли подъездную дорогу к заводу и эвакуируют жителей Балонгана – уже вывезли около тысячи людей. По последним данным, при пожаре на НПЗ в Индонезии пять человек получили сильные ожоги, 15 – легкие ранения.

 
Согласно заявлению Pertamina, на НПЗ произошел «инцидент», после которого началось возгорание резервуара. Официальной причины взрыва пока нет, но, по данным некоторых источников, пожар мог начаться из-за молнии, попавшей в один из объектов завода.

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