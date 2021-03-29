Степанов: Государство будет оплачивать больше операций по трансплантации

Украина уверенно движется к трансплантационной независимости, которой может достичь уже через три года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время визита в детскую больницу Охматдет.
По его словам, в этом году количество операций с органной трансплантации, если сравнить с прошлым годом, будет удвоено - с 118 до 250. Все, кто ждут пересадку почки, смогут сделать это в Украине. И впервые в истории наши врачи выполнят трансплантацию легких.
Министр напомнил, что полтора года назад Минздрав добился законодательных изменений, которые позволили запустить программу трансплантации в Украине. ОХМАТДЕТ - один из 38 заведений, где делают такие уникальные операции.
«11 марта в Охматдете сделали первую операцию по пересадке почки от отца к дочери. Двенадцатилетняя девочка из Харьковской области получили возможность жить полноценной жизнью», - рассказал министр Степанов.
Ежегодная потребность в операциях по трансплантации в Украине - до 5 тыс. До недавнего времени все эти люди должны были ждать по несколько лет, пока им сделают операцию за рубежом.
«Почти год назад мы поставили себе цель не отправлять наших граждан за границу. Сейчас наше государство выделяет 1,2 млрд. грн на операции по трансплантации за рубежом, мы вкладываем средства в медицинские системы других стран, в зарплаты их врачам - Беларусь, Индия, Турция, имея у себя дома такие же возможности, имея медицинских работников, которые являются лучшими в мире. Просто надо создать им условия», - рассказал Степанов.
Для создания этих условий государственное финансирование отрасли удалось увеличить в пять раз - до 502 млн грн. По словам министра, делать операции по пересадке в Украине не только удобнее, но и выгоднее.
«Если сравнить стоимость транcплантации за рубежом и в Украине - за границей такие операции намного дороже обходятся. Иногда в 3-4 раза. За ту же сумму мы можем спасти гораздо больше жизней, если будем оперировать в Украине», - отметил Степанов.
В целом, по его словам, приняли около 30 нормативных актов, чтобы урегулировать работу отрасли. Среди них - постановление правительства по биоимплантов и пересадки кожи. Министр говорит, что в связи с войной в Донбассе такие операции являются очень актуальными для наших ветеранов, бойцов ООС. Еще одним постановлением, по словам Степанова, создали единое аэромедицинское пространство - чтобы применить авиацию для экстренной медицинской помощи и помощи в перевозке органов для трансплантации. Нашли и ресурс на этот проект - 35 млн грн.
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