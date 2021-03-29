В Запорожье полиция закрыла ночной клуб «Платинум». Фото. Видео

В Запорожье полицейские закрыли ночной клуб из-за нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Проверку провели в ночь с 26 на 27 марта. На улице Парковый бульвар, сотрудники полиции обнаружили ночной клуб, который вопреки ограничениям Постановления Кабинета Министров № 1236, работал после 24 часов в обычном режиме. На время проверки в помещении находились: администрация, бармены, технический персонал, диджей и около 200 посетителей.
«После неоднократных предупреждений, по пресечению правонарушений, некоторые из граждан, которые отдыхали в ночном клубе, а также администрация в категорической форме отказались выполнять законные требования полицейских, и продолжали осуществлять развлекательную программу. В связи с этим, согласно нормам действующего законодательства, нарушителей привлекли к административной ответственности. Так, относительно управляющего и диджея составили протоколы по ч.1 ст. 44-3 КоАП, относительно посетителей, которые отказывались надевать защитные маски - постановления об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.44-3 КоАП. Кроме того, диджея за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 185 КУоАП», - говорится в сообщении.