Суэцкий канал свободен: что потеряла экономика. Видео

Гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю перекрывал движение в Суэцком канале, снят с мели. Навигация в проливе восстановится в ближайшие часы, а очередь из сотен судов, которые скопились по обе стороны, рассосется в течение нескольких суток.
Стоит отметить, что пробка на одной из важнейших транспортных артерий стала фактором мировой экономики, затронув глобальную торговлю. Предварительно потери оцениваются в несколько миллиардов долларов, передает Корреспондент.
29 марта спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокирует движение по транспортной артерии, через которую проходит 12 процентов мировой торговли.
Чтобы снять Ever Given с мели, со дна рядом судна-земснаряды выкачали почти 27 тысяч кубометров песка и ила. В операции по снятию судна также задействовали 12 мощных буксиров.
Сегодня утром контейнеровоз выровняли относительно берега и ждали прилива. Однако из-за сильного ветра он вновь перегородил канал. Обратно на мель контейнеровоз не сел, и примерно через час его удалось вернуть в фарватер.
Как сообщило судовое агентство Leth Agencies, контейнеровоз удалось частично снять с мели благодаря полнолунию, которое вызвало сильный прилив. Ближе к вечеру Ever Given начали буксировать к месту временной стоянки, в Большое Горькое озеро. Движение по каналу должны возобновить через несколько часов.
Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале завершилась успешно, объявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
«Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции», - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Глава управления канала Suez Canal Authority Усама Рабиа сообщил, что движение по каналу возобновится после перемещения Ever Given на техосмотр.
Контейнеровоз класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала в ночь на 24 марта и полностью заблокировал движение в обе стороны.
Какие потери понесла мировая экономика
Суэцкий канал - это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно и важнейший коридор для поставок нефти в Европу. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. За шесть дней блокировки на подходе к каналу скопилось более 450 судов.
Каждый час простоя кораблей обошелся международным судоходным компаниям в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 миллиарда долларов в день, или 400 миллиона долларов в час.
Неделя перебоев поставок по Суэцкому каналу обойдется мировой экономике в 6-10 миллиардов долларов, или 0,2-0,4 процентного пункта роста мировой торговли, оценивают в страховой компании Euler Hermes, аналогичную цифру называет немецкий страховщик Alliantz.
Некоторые суда выбрали альтернативные пути, которые удлиняют маршруты между Европой и Азией на девять тысяч километров, при этом в окрестных портах существенно растут цены на судовое топливо.
Заблокированный Суэйкий канал
Мировая торговля столкнулась и с другими потерями - от нехватки контейнеров до проблем с поставками полупроводников, что уже привело к удлинению сроков поставок и увеличению стоимости сырья и комплектующих.
Это, в свою очередь, оказывает гораздо больший эффект на мировой товарооборот и может привести к сокращению роста торгового оборота на 1,4 процентного пункта, или на 230 миллиардов долларов (поверх издержек, связанных с блокировкой канала), считают в Euler Hermes.
Тем не менее с учетом проседания мировой торговли в прошлом году и более мощного, чем ожидал рынок, пакета фискальной поддержки в США в этом прирост торгового оборота может составить 7,9 процента. В прошлом году, по оценке Всемирного банка, спад составил около 9,5 процента.
Проблемы в Суэцком канале также поспособствовали росту нефтяных котировок - ежедневно через него проходит примерно треть мирового объема контейнерных перевозок, а по оценке консалтинговой компании Kpler, поставки нефти и нефтепродуктов через канал составляют около 4,4 процента мирового объема.
Двумя главными экспортерами нефти через канал являются Саудовская Аравия и Россия, крупнейшими импортерами выступают Индия и Китай.
Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, пока не названа. В администрации Суэцкого канала случившееся связывали с технической ошибкой или человеческим фактором. Представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement, отвечающей за технические работы, связанные с контейнеровозом, утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора. Основной причиной там называют сильный ветер и песчаную бурю, из-за которой дно канала стало мельче.
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