Фоторепортаж: В Индии проходит масштабный фестиваль красок

РепортерUA, фото EPA/UPG 30 Мар 2021 - 21:37

В Индии проходит 10-дневный масштабный фестиваль красок Холи. Об этом сообщает India.com.

Премьер-министр Моди поздравил людей с праздником Холи и пожелал, чтобы фестиваль вдохнул новую жизнь в каждого человека.

Участники фестиваля собираются возле Ганга, осыпают друг друга красками, танцуют под мелодии религиозных песнопений.

Поскольку в Индии ежедневно наблюдается рост числа случаев коронавируса, несколько штатов объявили запрет на публичное празднование фестиваля Холи.

10-дневный фестиваль Холи празднуется весной, его связывают с вечной любовью индуистского божества Кришны и буйством красок.

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