Запорожский аэропорт перешел на летнее расписание: куда можно улететь

С 29 марта запорожский аэропорт перешел на летнее расписание. Благодаря авиакомпаниям-партнерам можно будет летать в 20 направлениях, в том числе в самые популярные курорты Турции, Египта, Грузии и других стран. А еще - в Киев, Львов и Одессу.
Так, украинский лоукостер Sky Up будет выполнять регулярные рейсы в Бургас (Болгария), Ларнаку (Кипр), Тиран (Албания), Батуми (Грузия) и Стамбул (Турция). Кроме того, Sky Up планирует чартерные рейсы в Тиват (Черногория), Хургаду, Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталию (Турция).
Полететь в Анталию можно будет и авиакомпанией Azur Air Ukraine. Еще авиаперевозчик предлагает чартеры в Бодрум (Турция) и Шарм-эль-Шейх. Регулярными рейсами вместе с Azur Air Ukraine является возможность добраться в Даламан (Турция).
МАУ предлагает пассажирам путешествия из Запорожья в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Бодрум и Анталию - чартерными рейсами.
Turkish Airlines будет выполнять регулярные рейсы в Стамбул: семь раз в неделю. В турецкую столицу регулярными рейсами можно будет добраться вместе с Pegasus Airlines: три раза в неделю. А также - в Бодрум.
Мотор Сич продолжит полеты в Минск (Беларусь): по понедельникам и пятницам.
Путешествовать Украиной пассажиры смогут вместе с Windrose и Мотор Сич: в Киев. Во Львов и Одессу теперь можно летать благодаря Sky Up. В оба направления - по средам и субботам с 29 мая.
Летнее расписание будет действовать до 30 октября. В течение сезона возможны изменения! Актуальное расписание - смотрите на сайте аэропорта. Правила путешествий в условиях COVID-19 вы можете узнать на официальных ресурсах: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map - интерактивная карта мира и самая актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях в условиях пандемии COVID-19.