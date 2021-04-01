Сотрудников одной из запорожских больниц поймали на взятке в размере 25 тыс. грн. Фото. Видео

РепортерUA, фото полиции 01 Апр 2021 - 15:06

Двое чиновников требовали и получали взятки от жителей региона за медицинские услуги. Их задержали «на горячем» во время получения взятки от пациента в размере 25 500 гривен, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители ведут досудебное расследование уголовного производства открытого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что 35-летний врач одного из медицинских учреждений Запорожье, злоупотребляя служебным положением, вместе с 40-летним частным предпринимателем, который специализируется на торговле лекарственными товарами требовали и получали неправомерную выгоду от жителей региона за медицинские услуги.

31 марта правоохранители задержали фигурантов «на горячем» во время получения взятки от пациента в размере 25 500 гривен. В ходе неотложных следственных действий, в служебных кабинетах фигурантов, работники полиции обнаружили денежные средства на общую сумму более 100 000 гривен, мобильные телефоны и черновые записи.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Кроме того, работники полиции проверяют причастность других должностных лиц медицинского учреждения к функционированию коррупционной схемы.

За содеянное подозреваемым грозит наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о должностных лицах Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, причастных к получению взяток. Задокументированы факты вымогательства денег с инвалидов 1 и 2 групп за проведение нейрохирургических операций.
 
«Размер взяток зависел от «пакета услуг», в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца. Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных «взносах» на развитие медицинского учреждения. Правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов сделки задержан в собственном кабинете», - говорится в сообщении.

 

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