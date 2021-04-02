Завтра Запорожье уходит на локдаун: что изменится

В Запорожье с субботы, 3 апреля, ужесточаются карантинные ограничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк.
Отмечается, что предпринимаемые меры вводятся для того, чтобы быстрее вернуть город к нормальной жизни.
«Жесткость карантина вводится с субботы 3 апреля. Опережая ваши вопросы и претензии «нельзя было предупредить заранее?» отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун мы сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства», - написал мэр.
Изменения, которые ждут Запорожье с 3 апреля:
- кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с до 6.00 до 20.00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только «навынос»;
- запрещается проведения массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;
- спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;
- будут работать только продовольственные рынки;
- запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобное;
- продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).
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