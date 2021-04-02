В Запорожье уже в августе планируется открыть движение по вантовому мосту. Фото

РепортерUA 02 Апр 2021 - 15:31

Сегодня, 2 апреля, во время поездки в Запорожье заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко ознакомился со строительством мостовых переходов через р. Днепр. В мероприятии также приняли участие председатель Укравтодора Александр Кубраков, народный депутат Артем Кунаев, председатель облгосадминистрации Александр Старух, Начальник Службы автодорог в Запорожской области Андрей Ивко.

- В прошлом году открыто движение по части моста, который является флагманом программы президента Украины «Большая стройка». Задача, которую ставит президент - ко Дню Независимости открыть движение по вантовом мосту. Работать придется и днем, и ночью. Мост строится такими темпами, которых еще не видела страна, - заявил Кирилл Тимошенко.

По словам Александра Кубракова, на сегодняшний день на продолжение строительства мостов через р. Днепр направлено 2,2 млрд грн. Общая стоимость составляет 11,9 млрд грн.

- Темпы строительства - быстрые, работы проводятся качественно, Постоянно проводится технический надзор. Объект, который стоял десятилетиями, оживает на глазах, - отметил Александр Кубраков.

Мостостроители уже смонтировали все необходимые блоки на подходах к балочному мосту и готовятся к первому этапу строительства секции №1, после чего будут продолжены работы по сбору других секций и по монтажу остальных блоков.
Открытие движения по вантовому мосту планируется в августе и будет приурочено 30-летию Дня Независимости Украины.

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