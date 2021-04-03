В Ватикане прошла церемония Крестный путь. Фото

РепортерUA 03 Апр 2021 - 14:09

В Ватикане в пятницу, 2 апреля, на пустынной из-за карантина площади Святого Петра провели предпасхальную церемонию Via Crucis - Крестный путь, сообщает Reuters.

Церемония прошла вечером Страстной пятницы, которую в этом году католики отмечают 2 апреля. В Ватиканской базилике прошла месса, ее вел кардинал Раньеро Канталамесса.

Папа Франциск возглавил сокращенную службу Via Crucis, которую провели на безлюдной площади Святого Петра из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Он также пообщался с детьми, которые рассказывали о своих страхах и мечтах.

В церемонии приняли участие всего 200 человек, которые находились по обе стороны от Папы прямо перед базиликой Святого Петра.

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