В результате наводнения в Индонезии погибли более 70 человек. Видео

В Индонезии и Восточном Тиморе более 70 человек погибли в результате наводнения и оползней. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает The Guardian.
По словам представителя Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитьи Джати, пострадали четыре района и семь сел. Он назвал число погибших - 55 человек. 42 человека все еще считаются пропавшими без вести, а девять человек получили ранения.
Однако по информации заместителя регента Восточного Флореса Августинуса Пайонг Боли, погибли около 60 человек. Большинство из них, 55 человек, из села Леманеле.
Также сообщается, что в воскресенье, 4 апреля, два человека погибли в результате крупного наводнения в городе Бима в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара. Там вышли из строя плотины, затопив почти 10 тысяч домов в Биме после 9-часового ливня.
Отмечается, что еще 11 человек погибли в результате наводнения в столице страны Дили.
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