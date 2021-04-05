В результате наводнения в Индонезии погибли более 70 человек. Видео

РепортерUA, видео Guardian News 05 Апр 2021 - 10:08

В Индонезии и Восточном Тиморе более 70 человек погибли в результате наводнения и оползней. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает The Guardian.

По словам представителя Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитьи Джати, пострадали четыре района и семь сел. Он назвал число погибших - 55 человек. 42 человека все еще считаются пропавшими без вести, а девять человек получили ранения.

Однако по информации заместителя регента Восточного Флореса Августинуса Пайонг Боли, погибли около 60 человек. Большинство из них, 55 человек, из села Леманеле.

Также сообщается, что в воскресенье, 4 апреля, два человека погибли в результате крупного наводнения в городе Бима в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара. Там вышли из строя плотины, затопив почти 10 тысяч домов в Биме после 9-часового ливня.

Отмечается, что еще 11 человек погибли в результате наводнения в столице страны Дили.

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