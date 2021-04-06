В Запорожской области прокурора и депутату горсовета подозревают в требовании взятки. Фото. Видео

Следователи ГБР в Мелитополе сообщили о подозрении прокурору отдела Бердянской прокуратуры Запорожской области и депутату городского совета, которые за деньги обещали изменить обвинение. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что прокурор, находясь в должности начальника отдела, вместе с посредником-депутатом «пообещали» мужчине смягчить обвинение по факту причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений на менее тяжкое, что станет основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Для этого они предложили обвиняемому предоставить им 4000 долларов США, на что последний был вынужден согласиться.
Указанным лицам сообщено о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду должностным лицом, занимающим ответственное положение, с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также вручены ходатайства об избрании меры пресечения.
Сейчас продолжаются обыски по местам работы и жительства подозреваемых.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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