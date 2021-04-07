Смерть девятимесячного ребенка: двум запорожским врачам сообщили о подозрении

В Запорожье сообщили о подозрении двум врачам одной из больниц города по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей вследствие чего умер ребенок (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
По данным следствия, в апреле 2018 года девятимесячного малыша каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Вследствие несвоевременного и неправильного диагноза, который поставили врачи, мальчик через сутки умер в помещении больницы.
Следствие продолжается, его осуществляет следственное отделение Отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции.
Напомним, данная трагедия произошла 6 апреля 2018 года. По словам матери мальчика, у него резко поднялась температура. После чего родители вызвали «скорую» и ребенка доставили в больницу. Врачи не смогли определить причину высокой температуры и сбросить ее. По словам женщины, мальчику давали не предназначенные для детей антибиотики. Через 18 часов после приезда в больницу ребенок скончался.