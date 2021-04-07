С 9 апреля Запорожская область переходит в «красную» зону

РепортерUA 07 Апр 2021 - 20:10

Запорожская область переходит в «красную» зону с 9 апреля. Данное решение было принято сегодня, 7 апреля, во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщили в пресс-службе КМУ.

Запорожская область переходит в «красную зону» с 00:00 9 апреля. На территории области будет запрещено работать заведениям питания, кинотеатрам, театрам, ТРЦ, спортивным залам, непродовольственным рынкам.

Разрешается работа: банков, аптек, заправок, ветклиник, продовольственных магазинов.

Перечень запретов и ограничений, установленных в красной зоне, приведен в п. 35 постановления № 1236

Напомним, в Запорожье с 3 апреля усилили карантинные ограничения до отдельного решения комиссии ТЭБ ЧС. 

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