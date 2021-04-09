Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

РепортерUA 09 Апр 2021 - 14:24

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», - говорится в сообщении.

Герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия два месяца.

Справка

Принц Филипп родился в 1921 году на греческом острове Корфу. Его дед, Георг I, был королем Греции. С рождения ему был присвоен титул принца Греческого и Датского. Из-за начавшихся гонений вскоре семья принца Филиппа была вынуждена покинуть Грецию и обосновалась в Париже.

Филипп учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где получил звание мичмана, а затем принял участие во Второй мировой войне.

Со своей будущей супругой принц Филипп познакомился в 1939 году. Тогда ему было 18 лет, а принцессе Елизавете - 13.

Принц Филипп и королева Елизавета II поженились в 1947 году. В браке у них родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард.

В 2017 году супруги отметили 70-летнюю годовщину со дня свадьбы. Этот королевский брак стал самым долгим в мировой истории.

Филипп, будучи мужем королевы Елизаветы II, носил титул принца-консорта.

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