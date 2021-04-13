В результате аварии с автобусом в Перу погибли 20 человек

В отдаленном районе Анд в Перу перевернулся пассажирский автобус. В результате инцидента погибли 20 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на власти.
Еще 14 человек пострадали.
По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.
Мэр муниципалитета Паробамба, где произошла авария, Эдгардо Амансио уточнил, что автобус перевозил голосовавших на выборах. На выходных в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.
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