От коронавируса в Европе умерли миллион человек

РепортерUA 13 Апр 2021 - 09:01

В Европе число погибших от коронавируса достигло миллион человек. Всего за время пандемии число погибших превысило 2,9 млн человек. Об этом пишет France24.

Число погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что мир находится в критической точке пандемии.

ВОЗ добавила, что количество инфекций растет экспоненциально, несмотря на все усилия, направленные на обратное.

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