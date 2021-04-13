В Бердянске молодая пара пыталась покончить с жизнью: спасти девушку не удалось. Фото

РепортерUA 13 Апр 2021 - 11:02

В Бердянске молодая пара пыталась свести счеты с жизнью. 27-летний парень порезал себе вены, а 21-летняя девушка — выпрыгнула из окна 5 этажа.

Как сообщает ПРОБердянск, данный случай произошел в ночь с 12 на 13 апреля в доме по улице Северной, 23. Медикам удалось спасти парня, а девушка погибла. Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По информации местных жителей, молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

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