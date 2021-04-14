В Запорожье образовался транспортный коллапс из-за ограничений «красной» зоны. Фото

РепортерUA 14 Апр 2021 - 09:03

В Запорожье со вчерашнего дня ограничили работу общественного транспорта. Теперь горожане могут добраться на работу в период времени с 6:00 до 9:30 и ухеть обратно домой с 16:00-20:00. 

Перевозить пассажиров разрешено только по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилено. Как будет работать транспорт в выходные зависит от ситуации с распространением болезни.

Такие ограничения вызвали массу негодований среди жителей города, на остановках собираются толпы людей. Люди по часу и более вынуждены стоять на остановках, не имея возможности уехать с работы домой и наоборот, доехать утром на работу.

Коммунарский район

В итоге забастовали и сами маршрутчики: сегодня утром, 14 апреля, некоторые водители не вышли на маршруты. Это создало транспортный коллапс в городе. Некоторые водители, не соблюдая норм эпидбезопасности, брали максимальное количество пассажиров, которые толпились на остановках. Люди ехали в салоне стоя, так как другого сбособа уехать просто не было.

Осипенковский микрорайон

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