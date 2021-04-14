В Украине усилили требования для получения жилищных субсидий

РепортерUA 14 Апр 2021 - 22:08

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 апреля, принял проект постановления, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Документом предлагается:

  • пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;
  • отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
  • ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

На сегодняшний день около пяти миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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