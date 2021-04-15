В ДТП под Николаевом попал микроавтобус, который вез из Запорожья тела умерших от коронавируса. Фото. Видео

Вы планируете делать прививку от коронавируса?

Да

20%

Только, если это будет бесплатно

13%

Нет

24%

Не знаю

10%

Сомневаюсь в качестве вакцины, поэтому не буду делать прививку

33%

Всего голосов: 2970