В ДТП под Николаевом попал микроавтобус, который вез из Запорожья тела умерших от коронавируса. Фото. Видео

Сегодня утром, 15 апреля, на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» столкнулись микроавтобус «Фиат» ритуальной службы и грузовик «Укрпочты». Микроавтобус доставлял тела умерших от коронавирусной инфекции из Запорожья в Одессу, передают местные СМИ.
Как сообщал РепортерUA ранее, «Фиат» ехал по трассе, со стороны Баштанки, в направлении Николаева. Возле села Михайло-Ларино водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в ехавший навстречу автомобиль «Укрпочты».
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автомобиля «Фиат». Тело мужчины зажало покореженными элементами кузова – его освобождали спасатели.
Автомобиль «Фиат» перевозил тела шестерых умерших людей. Как выяснилось, «Фиат» принадлежит похоронному агентству «Ритуал». На всех умерших, обнаруженных в «Фиате», есть свидетельства о смерти. Все скончались от коронавирусной инфекции. Тела перевозились из Запорожья в Одессу для проведения кремации, сообщают НовостиN.
Как только стало известно, что в салоне находятся умершие от коронавирусной инфекции, вся работающая на месте следственно-оперативная бригада надела специальные костюмы.
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