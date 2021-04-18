Лукашенко заявил, что на его детей готовили покушение

В Беларуси готовили покушение на детей Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил в субботу, 17 апреля, сообщает tut.by.
Он заявил, что именно за это задержали политолога Александра Федуту, оппозиционного политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича.
«В планах - захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб - скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», - заявил Лукашенко.
По его словам, Минск предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».
«Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был (Федута)... Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других", - заявляет Лукашенко.
«Живые люди, записали все, аудио, видео. Не дай Бог, они прикоснуться к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог не только к моим, но и к вашим, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое - почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может дать никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они», - заявляет Лукашенко.
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