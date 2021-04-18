Украина и ЕС создадут совместные сертификаты здоровья

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
«Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — рассказал премьер на своей странице в Facebook.
Для этого украинские данные о прививках против COVID-19 должны соответствовать требованиям Евросоюза.