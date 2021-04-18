Украина и ЕС создадут совместные сертификаты здоровья

РепортерUA 18 Апр 2021 - 19:03

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.

«Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе», — рассказал премьер на своей странице в Facebook.

Для этого украинские данные о прививках против COVID-19 должны соответствовать требованиям Евросоюза. 

Напомним, что единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. 

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